Yargıtay’dan ‘450 yıl’ zulmü

Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarına rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nun uydurduğu 9 farklı Hizb-ut Tahrir davasında 20 kişi hakkında istenen 165,5 yıllık cezayı (toplam 450 yıl) onaylayarak büyük tepki çekti.



Aynı Daire, daha önce de Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamalarda 58 kişi hakkında 285 yıllık cezayı onamıştı.



İCAT EDEN FETÖ’CÜLER İÇERDE



Bu arada, Hizb-ut Tahrir davalarında, bu zamana kadar imzası olan 50 hakim ve savcının terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı, 6 kişinin de yurtdışına kaçtığını ortaya çıkarmıştık. Akit, uydurma deliller ve zorlama yorumlarla Hizb-ut Tahrir’i hedef alan yargı mensuplarının arasında, 17/25 Aralık darbe girişiminde rol alan Zekeriya Öz, “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran Mustafa Başer, MİT gözetiminde Suriye’ye yardım götüren bir TIR’ı durduran ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki katliama göz yuman Savcı Özcan Şişman gibi isimlerin yer aldığını deşifre etmişti.



KAR: ÇELİŞKİLERLE DOLU



Öte yandan, Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ise, Yargıtay’ın kararını eleştirerek, Hizb-ut Tahrir’in silahlı terör örgütü olmadığını ve üyelerinin de hiçbir silahlı eyleme katılmadığını söylemişti. Mahmut Kar, şunları kaydetmişti: “Yargıtay 78 kişi hakkında cezaları onadı. Ancak örgüt üyeliği suçundan aynı dosyada yer alan 10 kişi hakkında bozma kararı verdi. Bu nedenle karar çelişkilerle doludur.”