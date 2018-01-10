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Yargıtay o sözü hakaret saymadı

Yargıtay, önüne gelen bir dosyada ‘terbiyesiz’ sözünün hakaret suçu oluşturmayacağına karar verdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:02
Yargıtay o sözü hakaret saymadı

Yargıtay, “terbiyesiz sözü, kişisel değer yargısı niteliğinde, kaba ve incitici sözdür” dedi.

Mahallede oyun oynayan çocuklara komşusu 'terbiyesiz' dedi. Anne A.Y. soluğu mahkemede aldı. İstanbul’da yaşayan A.Y. çocuklarına ‘terbiyesiz’ diyen komşusu K.H.'den şikayetçi oldu. Hakaret iddiasıyla İstanbul 4'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, ‘terbiyesiz’ sözünün hakaret olarak kabul edilmemesi gerektiğine hükmetti.

Karar ardından Yargıtay'a da gitti. Ancak 4'üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkeme ise kararda direndi. Dosya bir kez daha Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. Bu kez görüş farklı oldu. Yargıtay ‘terbiyesiz’ sözünün hakaret olarak kabul edilmeyeceğine hükmetti.

Terbiyesiz sözünün kişisel değer yargısı taşıdığını belirtti. Kararda, "kaba ve incitici bir söz olmakla birlikte tazminat sorumluluğu gerektirmediği" de ifade edildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:02
  1. Hukuk Dairesi
  2. Yargıtay
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