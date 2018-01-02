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15 dakika erken paydos işten çıkarma sebebi olmaz

15 dakikayı bahane göstererek çalışanını işten çıkaran demir çelik şirketine Yargıtay, olumsuz öngörü ile iş akdinin sonlandırılamayacağını belirtti.

02 Ocak 2018 Salı 03:09
15 dakika erken paydos işten çıkarma sebebi olmaz

15 dakikayı bahane göstererek çalışanını işten çıkaran demir çelik şirketine Yargıtay, olumsuz öngörü ile iş akdinin sonlandırılamayacağını belirterek, “Bu maddi ve hukuki olgulara göre fesih geçerli nedene dayanmamaktadır. Feshin geçersizliğine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır” dedi.

Demir Çelik sektöründe kamyon şoförü olarak çalışan bir işçi mesai bitimine 15 dakika kala iş yerinden çıktığı gerekçesiyle işten atıldı. İşten çıkış bildirgesini alan işçi hakkını aramak için Gebze İş Mahkemesi’nde dava açtı. Gebze 2. İş Mahkemesi işçiyi haksız bulurken işverenin, “Belirtilen tarihte hata yaptım, bir daha tekrarlamayacağım arz ederim” şeklinde alınmış yazılı savunmasını gerekçe göstererek davanın reddine karar verdi.

Yerel mahkemenin kararını zamanında temyiz eden işçi hakkını Yargıtay’da aradı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçinin temyiz dilekçesine göre dosyayı inceleyerek yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu. Yüksek mahkeme kararının gerekçesinde, ispat yükü kendisinde olan işveren, geçerli ve haklı nedenle davacının davranışının veya yetersizliğinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığını ve iş ilişkisinin çekilmez hal aldığını da ispat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 03:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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