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Yargıtay, FETÖ ile ilgili kararın gerekçesini açıkladı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin verdiği ilk onama kararının gerekçesi tamamlandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:53
Yargıtay, FETÖ ile ilgili kararın gerekçesini açıkladı

FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kesinleştiren kararın gerekçesinde, dış destekli olarak FETÖ tarafından yapılan ve bir terör suçu olan darbenin, tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu, ayrıca konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği tespitleri yapıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:53
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