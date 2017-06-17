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Yargıtay Bylock için kararını verdi

Yargıtay, FETÖ’cü eski hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik’in mahkumiyet kararı gerekçesinde örgütün haberleşme programıyla ilgili kararını verdi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 08:35
Yargıtay Bylock için kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock’un, soruşturma aşaması ve davalarda ‘kesin delil sayılamayacağı’ iddialarına son noktayı koydu. ByLock’un FETÖ üyeliği için ‘kesin delil’ olduğu, ‘Paralel Yapı’ soruşturmaları kapsamındaki tutukluları tahliye eden eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer’e  ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 10’ar yıl hapis cezası veren kararının gerekçesinde yer aldı. Meslekten ihraç edilen Özçelik ve Başer’in FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları MİT’ten gelen bilgi notuyla belirlenmişti. Yargıtay’ın kararı, MİT’in gönderdiği ‘ByLock’ raporlarının ‘istihbarat bilgisi olduğu ve bu nedenle delil sayılamayacağına’ ilişkin tartışmaları da bitirdi. ByLock’un FETÖ üyelerinin kullanmaları amacıyla oluşturulduğuna dikkat çekilen kararda, ‘Sanıkların bu programı ağ özelliğini bilerek (kasten), sisteme ancak şifre ile girilebilen dönemde birçok kez kullandıkları vurgulandı.  Eski hakimler Başer’in 459, Özçelik’in ise 405 kez ByLock’a giriş yaptığı da kararda yer aldı. 

MİT GÖREVİNİ YAPTI 

Gerekçeli kararda, ‘Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’nda, MİT’in, telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabileceğinin altı çizildi. Yargıtay’ın kararında MİT’in kendine özgü teknik istihbarat usul araç ve yöntemlerini kullanarak “ByLock” uygulamasına ait verilere ulaştığı ve dijital materyallerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaşıldığı aktarıldı.

EMSAL TEŞKİL EDECEK 

Kararda, “ByLock kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır” denildi. Yargıtay’ın ByLock kullanımını FETÖ üyeliği sayan kararı, diğer mahkemeler için emsal teşkil edecek.  

HAKİMLER ÖRGÜT ÜYESİ 

Özçelik ve Başer›in ByLock kullandıkları ve FETÖ’den aldıkları talimatla hareket ettiklerine de kararda yer verildi. 

AİHM’E UYUMLU

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, “Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin FETO üyelerinin aralarında kullandıkları şifreli mesajlaşma programı ByLock ile ilgili verdiği karar, ulusal hukukumuz ve AİHS içtihatları ile uyumlu olarak bir karar” dedi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 08:35
  1. Yargıtay
  2. FETÖ
  3. Bylock
  4. Mustafa Başer
  5. Metin Özçelik
  6. MİT
  • Recep Recep 1 gün önce
    Haklısın kardeşim. 
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