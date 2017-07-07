Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten Erzurum Valiliğine ziyaret

Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Eğitimi Çalıştayına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı Ünal Bingül, BAM Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve 13 ilin savcı ve hakimleri katıldı.

Çalıştayın sabahki oturumunun ardındançalıştaya katılan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ileberaberindeki heyetVali Seyfettin Azizoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Valilik özel defterinin imzalanmasının ardından misafirlerini makamında ağırlayan Vali Seyfettin Azizoğlu, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy başta olmak üzere tüm misafirleri Erzurum’dagörmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Vali Azizoğlu misafirlerine Erzurum’un tarihi ve ekonomik yönden bölgedeki önemini anlattı.

Erzurum tarihin her döneminde önemini ve kıymetini muhafaza etmiş bu dönemde de aynı önem ve kıymetini sürdüren Doğu Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali AzizoğluHükümetin ilan ettiği cazibe merkezleri kapsamında Erzurum‘da şu anda yerli ve yabancı olmak üzereilaç sanayi, cam sanayi, silah sanayiye kadar 20 milyar TL’likyatırım hacmine ulaşıldığını ve yeni birçok yatırımcıyı da Erzurum’da görmek istediklerini söyledi.

Ovit tünelinin tamamlanması ile Erzurum’un lojistik birçok probleminin ortadan kalkacağını, ayrıca hızlı tren hattının tamamlanacak olmasıyla birlikte lojistik bir merkez konumuna kavuşacak olmasının yatırımcıların ilgisini çektiğinibelirterek , büyük bir ilgi ve alaka ile karşılaştıklarını, bu ilgiye karşılık kalkınma bakanlığı ve maliye bakanlığından gerekli kaynağın transferini beklediklerini söyledi.

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit’te yaptığı konuşmada, ”Erzurum halkı milli meselelerde duyarlılık gösteren , vatan ve millet sevgisini en iyi ifaden illerimizden birisidir. Burada bulunmaktan bizlerde mutlu olduk. Yargıtay olarak ulusal ve uluslararası birçok sempozyumlar yapmaktayız. Adli kalitenin daha yükseltilmesi için insanları biran önce adalete ve hak ettiklerine kavuşturmak için yargıtay olarak elimizden geleni yapmaktayız. Bugünde burada yine uluslararası bir çalışma gerçekleştirdik. Gördüğümüz ilgi ve alaka bizleri gerçekten mutlu etti.” diye konuştu.

Vali Azizoğlu konuşmaların ardından misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.