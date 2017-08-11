Yargıtay, baltayla baş kesmeyi “canavarca” öldürme saymadı!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - Ankara 4. Ağır Caza Mahkemesi tarafından görülen bir davada, sanık İ, maktül 68 yaşındaki M’yi depoda etraftaki dağınık eşyaları belli bir düzene göre konulmasının uygun olması gerektiğini söylerken, anlık bir gafletle kendi eşyaları arasında bulunan balta ile kafasına vurduğunu anlattı. Maktul yere düştükten sonra da hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Yerel mahkeme yargılama sonunda sanığa “Canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan” ceza verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin Yargıtay’ın ilgili dairesinin bozma kararına karşı direnmesinin doğru olmadığını belirterek, canavarca hissin tanımını yaptı.

YAKMASI LAZIMMIŞ!

Kişinin acıma hissi olmaksızın bir başkasını öldürmesi halinde canavarca hisle öldürmenin söz konusu olacağını belirten Kurul, “Kişinin yakılarak, uyurken kulağının içine kızgın yağ dökülerek veya vücudu parçalanarak öldürülmesi”ni canavarca hisle öldürmeye örnek olarak gösterdi.