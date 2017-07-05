Yargıdaki sol kadrolaşmanın mimarı Moğultay ABD'de yaşamını yitirdi.

49 ve 50. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan ve bakanlık yaptığı dönemde solcu ce 72 yaşındaki Mehmet Moğultay Amerika'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Moğultay, aynı zamanda bir dönem SHP ve şimdilerde yollarda adalet arayan CHP'nin milletvekilliği de yapmış ve o dönemde "Hükümetten sınavlı beş bin kişilik kadro çıkarttım. Doğu’dan Güneydoğu’dan gelen insanlar aç mı, işsiz mi kalsın? Bu kadroları örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim? Seyfi Oktay ve benim dönemimde de iki bin hakim aldık. Bu aldığımız kadrolar, ileride yeşerecek demokrat insanlardır. Yaptığım suçsa işlemeye devam edeceğim. Ben yılmayacağım, bu makamı da terk etmeyeceğim" ifadeleriyle gündemi sarsmıştı.