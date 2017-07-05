Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yargıdaki sol kadrolaşmanın mimarı Moğultay ABD'de yaşamını yitirdi.

Yargıdaki sol kadrolaşmanın mimarı Moğoltay emperyalizmin merkezi Amerika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adalet ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mehmet Moğultay,bakanlık döneminde sol kadrolaşmayı açıkça itiraf etmiş "Bu kadroları örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim?" sözleriyle akıllarda iz bırakmıştı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:16
Yargıdaki sol kadrolaşmanın mimarı Moğultay ABD'de yaşamını yitirdi.

49 ve 50. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan ve bakanlık yaptığı dönemde solcu ce 72 yaşındaki Mehmet Moğultay Amerika'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Moğultay, aynı zamanda bir dönem SHP ve şimdilerde yollarda adalet arayan CHP'nin milletvekilliği de yapmış ve o dönemde "Hükümetten sınavlı beş bin kişilik kadro çıkarttım. Doğu’dan Güneydoğu’dan gelen insanlar aç mı, işsiz mi kalsın? Bu kadroları örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim? Seyfi Oktay ve benim dönemimde de iki bin hakim aldık. Bu aldığımız kadrolar, ileride yeşerecek demokrat insanlardır. Yaptığım suçsa işlemeye devam edeceğim. Ben yılmayacağım, bu makamı da terk etmeyeceğim" ifadeleriyle gündemi sarsmıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:16
  1. Mehmet Moğultay
  • vatansevervatansever19 dk önce
    Neymis demekki..yargida kadrolasmanin adi chp imis..yargiyi arka bahcesine ceviren chp imis,yargiyiyi eke gecirip 1991 de5000 eleman alan chp imis,,onlarda yeserip fetocukleri korumus,almis..milliyetcileri almayip milliyetci olmadiklarini ispatlamislar..adalet borusu yillarca onlarda ötmus.,istedikleri partiyi kapattirmus,yargi kilicini inananlarin basinin ustunden eksik etmemisler vsvs .simdi kalkmis utanmadanoyuncagini kaybetmis cocuk gibi adalet ariyorlar.. Collere de dusseniz sizin adaletiniz bitmistir... Allahin adaletivtecelli etmektedir,mazlumlarin duasi ile..
  • sevmediğiniz Milliyetçi gençlerden biri. sevmediğiniz Milliyetçi gençlerden biri. 22 dk önce
    Hiç üzülmedim.Bu ve bunun gibilere zerre kadar şefkat ve merhamet hissi beslemedim. Sadece şunu demek isterim;Toprağı bol hemde çoooook bol olsun.
  • Cihan Cihan 24 dk önce
    Çok ilginç solcular evrim geçiriyor herhalde sosyalizmden dem vuranlar kapitalizmin başkenti ABD de ölüyor
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 31 dk önce
    Cehennemde de kadrolaşırlar....
  • Nalan AltınsoyNalan Altınsoy34 dk önce
    Defoldu gitti semud!
  • hrnhrn37 dk önce
    Gebermiş,1 pislik temizlenmiş,sıra RUBİN DE
  • tuğrultuğrul48 dk önce
    Ateşin bol olur İnşaAllah !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
  1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
  2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
  3. KOSGEB'den vatandaşlara..
  4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
  5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
  6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
  7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
  8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
  9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
  10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
  11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
  12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
  13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
  14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
  15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
  16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
  17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
  18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
  19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
  20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
87'lik sapık! Son anda enselendi
87'lik sapık! Son anda enselendi
Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...