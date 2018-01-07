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Kumpas dâvâsı işbirlikçi yargıç Berman’a emanet

ABD'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman, FETÖ tarafından ağırladığını kabul etti.

07 Ocak 2018 Pazar 03:27
Kumpas dâvâsı işbirlikçi yargıç Berman’a emanet

ABD'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman’ın, 2014'te Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ bağlı Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katıldığı ve otel faturalarının bu kuruluş tarafından ödendiği ortaya çıktı. Berman'ın, YKK Avukatlık bürosunun organizasyonuyla geldiği Türkiye'de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkındaki sorular üzerine, yargıcın basın ofisi, Berman'ın daha önce yaptığı konuyla ilgili önceki genel değerlendirmelerini göndermekle yetinildi.

AÇIKLAMALAR İTİRAF NİTELİĞİNDE

Türkiye seyahatinin ve otel faturalarının FETÖ tarafından ödenmesi konusunda Berman'ın açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor. Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014'te İstanbul'da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti. Yargıç Berman, sempozyum davetini kabul ettiğinde bu avukatlık bürosunun İstanbul'da önde gelen hukuk firmalarından biri olduğu ileri sürdü.

FETÖ’NÜN ABD İMAMI DA ORDAYDI

Yargıç Berman'ın İstanbul'da Four Seasons Hotel'de 2203 No'lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı. Berman'ın 6 Mayıs'ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 avro ödeme yapıldığı basına yansımıştı. Konuyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu sempozyum tarihinde otelde kimlerin konakladığını da araştırması üzerine otelde aynı tarihte terör örgütü FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban'ın da sempozyuma katıldığı bilgisine ulaştı. Başsavcılık, söz konusu sempozyumun FETÖ tarafından finanse edildiği, konaklama ve ulaşım giderlerinin YKK hukuk bürosunca karşılandığını tespit etti.

Hukuk bürosuna baskın

İstanbul'daki Astoria alışveriş merkezinde bulunan söz konusu hukuk bürosuna, 15 Temmuz darbe girişimin ardından savcılığın talimatı ile operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında çok sayıda dokümana el konulurken, büronun ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'a ulaşılamamış ve yurtdışına çıktıkları tespit edilmişti. Büronun sahipleri halen firari konumda bulunurken 12 avukat ise gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 03:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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