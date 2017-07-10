Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yargı temsilcileri Vali Çakacak’ı ziyaret etti

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir’ deki görevine yoğun bir tempoda başlayan Vali Özdemir Çakacak, fırsat buldukça da hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:19
Yargı temsilcileri Vali Çakacak’ı ziyaret etti

Göreve ilk başladığı günden itibaren iyi niyet dileklerini kabul eden Vali Çakacak’ı bugün ise; Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener, İdare Mahkemesi Başkanı Yusuf Özdemir ve Vergi Mahkemesi Başkanı Sakine Karagöz ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, “Vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, devletimizin bize tevdii ettiği görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Kurumlararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte çalışma gayreti içerisinde olacaklarını sözlerinin sonuna ekledi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:19
  1. Eskişehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayağınıza limon sürerseniz...
    1. Ayağınıza limon sürerseniz...
    2. '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl..
    3. Aliyev: Türkiye güçlendikçe...
    4. Plastik şişeden bakın ne yaptı!
    5. Kağıttan bıçak üretti!
    6. Yemekten önce bir kaşık sirke..
    7. Azeri enerji devi Türkiye'ye 12 milyar..
    8. Niğde BelediyesporBeyaz Grupta..
    9. Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan..
    10. Barış Şehri Gaziantep’te festival sona..
    11. Zabıta denetimleri artırıyor
    12. Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu
    13. Gençlerbirliği’nde 2 transfer birden
    14. Boks’ün Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek..
    15. Tarihi Kırkpınar’da 656. randevu..
    16. Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50..
    17. Yaz sıcaklarında sıvı tüketimine dikkat!
    18. Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi
    19. Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı
    20. Telefon hırsızı turistler yakalandı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş