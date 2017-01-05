Yargı daha hızlı olacak: Hakim ve savcı 'yardımcılığı' geliyor

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Adalet hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, daha hızlı ve güvenilir bir adalet sistemi oluşturulması amacıyla hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi, Bakanlar Kurulunda görüşülerek uygulamaya konuldu.

Stratejide yer alan amaçlardan birisi de "yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak."

Bu kapsamda, hakim ve savcıların idari yönden farklı kurumlara geçici görevlendirilmesinde mutlak surette kurulun izninin aranması ile hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. Hakim ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülecek.

Bununla birlikte yargının verimliliğini artırmak adına ihtisas mahkemelerinin sayısı artırılacak ve mahkeme yönetim sistemi desteklenecek. Teftiş sisteminde etkinlik ve verimliliğin artırılması için öncelikle durum analizi yapılarak iyi uygulama örnekleri raporlanacak, gerekli iş standartları belirlenecek.