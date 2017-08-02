Yardımeli Derneği'nden Somali'ye su kuyusu

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan iken Somali'yi ziyaret etmesinin ardından birçok yardım kuruluşu bu ülkeye yardım götürdü.



Yardımların Somali'deki kitlesel ölümleri durdurmasına rağmen 2016 ile 2017'de beklenen mevsimsel yağışlar olmayınca özellikle şehirlere uzak kırsal kesimde, mezralarda yaşayan ve hayvancılıkla geçinen insanlar kuraklıktan etkinlendi.

Somali'de devlet imkanlarının yetersiz olması nedeniyle kuraklıktan etkilenen bölgelere gıda maddeleri, temiz su ve tıbbi malzemeler zamanında ulaştırılamıyor.

Dernek, son yılların en kurak mevsimini yaşayan Somalililerin bu çığlıkları neticesinde çalışmalarını hızlandırılarak farklı bölgelerde 12 yeni su kuyusu açtı. Derneğin 35 su kuyusunu açma çalışmaları da sürüyor.

Yardımeli Derneği'nin su kuyusu fiyatları Afganistan'da 2 bin, Somali'de 4 bin, Moritanya ile Sudan'da ise 6 bin dolar olarak belirlendi.

Kaynak: AA