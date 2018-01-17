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Yardımcı doçentliğin kaldırmasına ilişkin düzenleme TBMM'de

Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:49
Yardımcı doçentliğin kaldırmasına ilişkin düzenleme TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi 135. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, Yardımcı Doçentlik tartışmalarına ilişkin Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğuna dikkat çekerek "Öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek" demişti. Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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