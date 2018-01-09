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Yardıma muhtaç kadına devletin yardım eli uzandı

Eskişehir'de yalnız yaşayan yardıma muhtaç alzaymır  hastası 80 yaşındaki Zeliha Açıkgöz'e, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge sahip çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 15:08
Yardıma muhtaç kadına devletin yardım eli uzandı

Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve komşularının  desteğiyle hayatını idame ettiren alzaymır hastası Zeliha Açıkgöz'ün durumundan  haberdar olan Bilge, hareket geçti. Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet  Hastanesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Palyatif  Bakım Bölümü'ne kaldırılan Açıkgöz, tedavi altına alındı.

Bilge, yaptığı açıklamada, Açıkgöz'ün hastanedeki tedavi süreci  tamamlanana kadar misafirleri olduğunu belirtti.

Açıkgöz'ün beyinsel fonksiyonlarında sıkıntılar bulunduğunu ifade eden  Bilge, şunları kaydetti:

"Bakımı tam değildi. Aşırı derecede kilo kaybı vardı. Zeliha teyzemizi  nöroloji doktorlarımız eşliğinde tedaviye aldık. Daha sonra tedavi süreci  başladı. Palyatif bakım merkezimize aldık. Palyatif bakımın sağlıkta yapılan  dönüşümler arasında  en önemli kazanımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Burada  kronik ve diğer problemleri olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin  artırılması hedeflenmektedir. Tüm masraflar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  karşılanmaktadır. Zeliha teyzemizin burada da hem bakımını hem tedavisini  yapıyoruz. Tedavisi tamamlanınca eğer yakınları da uygun görürse bir huzurevi ile  görüşmelerde bulunup kendisini oraya yerleştireceğiz."

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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