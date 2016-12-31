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Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şaşırttı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanan aileye yardım için verilen yastıktan tam 1.000 TL çıktı.

Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şaşırttı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:03
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Aydın Dursun'un, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evi, 8 Aralık'ta çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Evden hiçbir eşyasını kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki kullanılmayan ilkokulun lojmanına yerleştirildi.

Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait Yolustu köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi.

Bir süre sonra yastığın içinde bin lira bulan Ahmet Dursun, parayı yetkililere teslim etme kararı aldı.

Aydın Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından sonra kendilerine SYDV tarafından çeşitli eşyalar verildiğini söyledi.

Yardım için yetkililere teşekkür eden Dursun, 'Bir gün yatarken yastıkta sert bir şey olduğunu fark ettim. Yastığın içine baktığımda, ilaç kutusuna sarılı halde bin lira buldum. Bu paranın yaşlı bakımevinde daha önce kalan bir kişiye ait olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Parayı yetkililere teslim edeceğini bildiren Dursun, 'Kaymakamlığa gidip parayı teslim edeceğim. Sahibinin bulunmasını istiyorum. Evim yandığı için yardıma muhtacım ama parayı harcamayı hiç düşünmedim.' ifadesini kullandı.

 
EtiketlerAhmet DursunReşadiye KaymakamlığıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
HABER YORUMLARI
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Onur

Recep kardesim durustlugun adini kerizlik koymussun. Senin tabirinle keriz olmak senin gibi mal olmaktan cok cok iyidir

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Kulahmed

Recep denen hak bilmez. O para sana ait olsaydı sana teslim edene de keriz dermiydin?

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metin kultur

haşa farzı muhal diyelim ki senin gibi akıllı zeki olsun parayı yesin..peki bundan sonra kime dua edip istekte bulunacak. saygı duymadığı allahtan mı..herkes senin gibi düşününce neden muhtaçlara yardım etsinler..baak..senin düşüncen ile insanlığın kökü 50 yıla varmadan kurur gider..demek ki ahiret ve allah inancı eişittir insanlık yoksa insanlık kısa sürede yok olup gider..senin düşüncen anlamsız yani recep,

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Teyyo

Bu Recep ler garip oluyor

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Serkannn

Recep dogru soyluyorsun Allah rizasini arayan herkez keriz ...ben cennete gitmek istiyorum varmi kestirme bildigin yol nede olsa uzmansin

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Hüseyin Çaksu

Tam da müslümanın yapması gereken bir davranış.Yokluk zamanında da böyle davranış sergilemeyi rabbim bizlerede nasip eylesin. Amin

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ertugrul

Recep denen münafik hesap gunune iman etmiyorsan birsey diyemem ancak inaniyorsan neye inaniyorsun. gercek keriz kim ahirette ogrenirsin. vesselam

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Hatice

Recep kimsen senin allahtan korkun yok kimbilir kimin parasiydi emaneti teslim et karsiligini mutlaka alirsin belki sahibi bulunur sahibinin ihtiyaci yoksa gozu ac degilse bu muhtac kardeslere verirki sikintilarina ortak olur ama senin gibi birisi ise vermez ama emaneti teslim et ihtiyac sahibi kardeslere allah baska yerden yardim eder iste dunyada senin gibi dusunenler rusvetci oluyor ve kul hakki yiyor akilli ol biraz bu dunya yalan birde obur dunya var

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nejla

recep isimli şahıs isminden utansın...Haram lokma yememeğe çalışmanın- fakir olsun zengin olsun- ne demek olduğunu öğrenememiş...Zor duruma düşen bu insanların ahlaken ne kadar olgun olduğunu görememek ve bu şekilde ukalaca sözler sarf etmekte cahillik olsa gerek....

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Zafer uzun

Buradan keriz diyen arkadaşa sesleniyorum helal süt emmiş insanlarla kendini kıyaslama anlaşilan sen helal haram farketmiyor anlaşılan

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recep

tam keriz bu ya

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Eşref ılgaz

İşte bu millet böyle hamuru sağlam asil bir millettir....

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