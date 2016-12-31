Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şaşırttı

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Aydın Dursun'un, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evi, 8 Aralık'ta çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Evden hiçbir eşyasını kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki kullanılmayan ilkokulun lojmanına yerleştirildi.

Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait Yolustu köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi.

Bir süre sonra yastığın içinde bin lira bulan Ahmet Dursun, parayı yetkililere teslim etme kararı aldı.

Aydın Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından sonra kendilerine SYDV tarafından çeşitli eşyalar verildiğini söyledi.

Yardım için yetkililere teşekkür eden Dursun, 'Bir gün yatarken yastıkta sert bir şey olduğunu fark ettim. Yastığın içine baktığımda, ilaç kutusuna sarılı halde bin lira buldum. Bu paranın yaşlı bakımevinde daha önce kalan bir kişiye ait olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Parayı yetkililere teslim edeceğini bildiren Dursun, 'Kaymakamlığa gidip parayı teslim edeceğim. Sahibinin bulunmasını istiyorum. Evim yandığı için yardıma muhtacım ama parayı harcamayı hiç düşünmedim.' ifadesini kullandı.



