Yardım için gözlem uçakları gönderecekler

Savunma Bakanı Marise Payne, yazılı açıklamasında, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait yüksek donanımlı iki AP-3C Orion gözetim uçağının DEAŞ’la mücadeleye destek için Filipinler'e gönderileceğini belirtti.

Avustralya’nın bölgede terörle mücadeleye destek vermek için Filipinler hükümeti ile iş birliği içinde olacağını ifade eden Payne, DEAŞ örgütü ve yabancı savaşçıların bölge için tehdit oluşturduğunu söyledi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA ANLAŞTIK'

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ile görüştüğünü ve Filipinler hükümetinin RAAF uçaklarıyla verilecek desteği kabul ettiğini dile getiren Payne, "Bölgemizde terörü yenmenin en iyi yolunun birlikte çalışmak olduğu konusunda anlaştık.’’ dedi.

Payne, gözetim uçaklarının Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası'nda görev yapacaklarını bildirdi.