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Yardım botuyla minibüste mahsur kalan kişi böyle kurtarıldı

Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sebebiyle, karayolunu su basarken 5 araç mahsur kaldı.

23 Ocak 2018 Salı 10:03
Yardım botuyla minibüste mahsur kalan kişi böyle kurtarıldı

Mahsur kalan araçtaki kişiler kendi çabalarıyla çıkarken, bir kişi ise itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı. Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle, karayolunu 2 metre civarında su bastı. 5 Araç suyun altında kalırken, aracında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Sarıçam İlçesi Yeşil Bulvar Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altında meydana geldi. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yollar sulara teslim oldu. Bazı araç sürücüleri su birikintilerinin derin olmadığı düşünerek yollarına devam etmek isterken, mahsur kaldılar. Yaklaşık 2 metreyi bulan su birikintisinde 5 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan kişiler kendi çabalarıyla çıkarken, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yolcu minibüsünün içerisinde birinin mahsur kaldığı gördü. Bunun üzerine belediyeden yardıma gelen kepçe ile oraya ulaşmak istedi. Ancak kepçede su 2 metreyi bulduğu için gidemedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yardım botuyla minibüste mahsur kalan kişiyi kurtardı. Araçlar ise suyun çekilmesiyle kurtarılacak.İHA

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:03
  1. itfaiye
  2. Adana
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