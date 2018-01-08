Yarbay Songül ile ilgili yürek burkan detay: İsminin saklı tutulmasını istemiş...

Şırnak Şenoba’dan 31 Mayıs 2017 tarihinde havalanan Cougar tipi helikopter 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komutanı olan Yarbay Songül Yakut’la birlikte 12 asker şehit oldu. Yakut ailesi kızlarının vefatının ardından bankadaki tüm hesabını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Her fırsatta ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği bilinen şehit yarbayın 3 yıl Telafer’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen aileleri için gönüllü askerlerden bir ekip kurduğu ortaya çıktı. İsminin gizli tutulmasını şart koşan şehit yarbayın kurduğu ekibin ortaya çıkışını ise aileler için yardım kampanyası düzenleyen Rahmi Bulut şu sözlerle anlatıyor;

MALATYA'DA EKİP KURDU



3 yıl önce Telafer’den kaçan ve Telasemi hastası olan 13 çocuk için sosyal medyada yardım kampanyası başlattık. Sonra bir asker isminin gizli tutulması şartıyla 1740 lira olan ilacı karşılayacaklarını söyledi. 13 çocuğumuzun ilaçları her ay düzenli olarak bize ulaştırılırken aynı zamanda gıda ve giyecek yardımı da yapılmaya başladı. Biz her seferinde teşekkür etmek için yardımseverin kim olduğunu sorduğumuzda isminin gizli tutulmasını istediği cevabını aldık. Ancak kısa süre önce bu kahramanın şehit yarbay Songül Yakut olduğunu öğrendik. Sosyal medyada yardım çığlığımızı görünce Malatya’daki askerlerle gönüllü bir ekip kurmuş ve yardımları bize ulaştırmış. Gizli meleğimizin şehit yarbayımız olduğunu öğrenince gururlandık. Kurduğu ekip hala ailelerimize yardım gönderip meleğimizin mirasını yaşatıyor.

Şehit yarbayın yardı ettiği ailelerden biri ise kızlarına Songül ismini verdi. Kendilerine yardım eli tutan şehide minnettar olduklarını söyleyen aile ‘Kızımız da onun gibi güçlü ve yardımsever olsun’ dedi.