Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yarbay Songül ile ilgili yürek burkan detay: İsminin saklı tutulmasını istemiş...

Şırnak’ta şehit olan Yarbay Songül Yakut'un 3 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen aileleri için yardım ekibi kurduğu ortaya çıktı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:51
Yarbay Songül ile ilgili yürek burkan detay: İsminin saklı tutulmasını istemiş...

Şırnak Şenoba’dan 31 Mayıs 2017 tarihinde havalanan Cougar tipi helikopter 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komutanı olan Yarbay Songül Yakut’la birlikte 12 asker şehit oldu. Yakut ailesi kızlarının vefatının ardından bankadaki tüm hesabını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Her fırsatta ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği bilinen şehit yarbayın 3 yıl Telafer’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen aileleri için gönüllü askerlerden bir ekip kurduğu ortaya çıktı. İsminin gizli tutulmasını şart koşan şehit yarbayın kurduğu ekibin ortaya çıkışını ise aileler için yardım kampanyası düzenleyen Rahmi Bulut şu sözlerle anlatıyor;

MALATYA'DA EKİP KURDU

3 yıl önce Telafer’den kaçan ve Telasemi hastası olan 13 çocuk için sosyal medyada yardım kampanyası başlattık. Sonra bir asker isminin gizli tutulması şartıyla 1740 lira olan ilacı karşılayacaklarını söyledi. 13 çocuğumuzun ilaçları her ay düzenli olarak bize ulaştırılırken aynı zamanda gıda ve giyecek yardımı da yapılmaya başladı. Biz her seferinde teşekkür etmek için yardımseverin kim olduğunu sorduğumuzda isminin gizli tutulmasını istediği cevabını aldık. Ancak kısa süre önce bu kahramanın şehit yarbay Songül Yakut olduğunu öğrendik. Sosyal medyada yardım çığlığımızı görünce Malatya’daki askerlerle gönüllü bir ekip kurmuş ve yardımları bize ulaştırmış. Gizli meleğimizin şehit yarbayımız olduğunu öğrenince gururlandık. Kurduğu ekip hala ailelerimize yardım gönderip meleğimizin mirasını yaşatıyor.

Şehit yarbayın yardı ettiği ailelerden biri ise kızlarına Songül ismini verdi. Kendilerine yardım eli tutan şehide minnettar olduklarını söyleyen aile ‘Kızımız da onun gibi güçlü ve yardımsever olsun’ dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 08:51
  1. Şırnak
  2. Songül Yakut
  • Mehmet ÖzcanMehmet Özcan8 dk önce
    Allah rahmet eylesin.Sağ elin verdiğini sol elin bilmeyeceği ahlaki bir olgunluğun misalir. Ruhun şaad olsun.
  • Alaaddin Alaaddin 1 sa önce
    Güzel ahlakın güzellikleri ve devam eden meyveleri allah rahmet etsin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
  1. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
  2. Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço..
  3. Adana'da genç kıza herkesin ortasında..
  4. Hain Cem Özdemir ortada kaldı
  5. Bitlis ve Şırnak'ta terör örgütünü dev..
  6. Salih Uçan askeri kampta!
  7. Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni..
  8. Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi
  9. Brent petrolün varili 67 doların..
  10. Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi..
  11. Korkulan oluyor... Tanker kazası bir..
  12. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
  13. Dünyanın en derin gölünde dalgalar dondu
  14. Fatih Terim veliahtını kendi..
  15. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen..
  16. Avrupa Birliği'nden açıklama: Eğer..
  17. Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha..
  18. 17 yaşındaki genç futbolcu kalp krizi..
  19. Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa..
  20. Dolar haftaya nasıl başladı?
Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
ABD'den TSK'ya hain tuzak!
ABD'den TSK'ya hain tuzak!