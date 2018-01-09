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Yarasalar sıcaktan ağaçlara yapıştı

Geçen pazar günü son 79 yılın en sıcak gününü yaşayan Avustralya'da aşırı sıcağa dayanamayan yarasalar telef oldu.

09 Ocak 2018 Salı 14:38
Yarasalar sıcaktan ağaçlara yapıştı

Yarasaları koruma birimi Flying Fox Campbelltown Müdürü Kate Ryan, yarasaların sıcaklar yüzünden "haşlandığına" işaret etti. Ryan, "Beyinleri sıcaktan etkileniyor. Aşırı sıcaklarda çöl ortasında gölgesiz kalmış gibi oluyorlar'' dedi.

SICAK YÜZÜNDEN AĞAÇLARA YAPIŞTILAR

Yeni Güney Galler Vahşi Yaşam Enformasyon, Kurtarma ve Eğitim Servisi'nden (WIRES) yapılan açıklamada da gönüllülerin ulaşabildikleri yarasalara su vererek 100'den fazlasını kurtardığı açıklandı. Sıcak yüzünden yaşadıkları ağaçlara yapışan yüzlerce yarasa ise kurtarılamadı.

79 YILIN REKORU KIRILDI

Hafta sonu son 79 yılın en sıcak gününü yaşayan Sydney'de hava sıcaklıkları Campbelltown'da 45,1, Penrith semtinde de 47,3 derece olarak ölçülmüştü. Sydney'de 1939'da 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:38
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