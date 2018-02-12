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Yarar'dan kritik uyarı: Afrin'e geçen son grup PKK'lı değil

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan kritik bir uyarı geldi. Yara, Afrin'e geçiş yapan son terör ekibinin, eğitimli profesyonel askerlerden oluştuğunu söyledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:50
Yarar'dan kritik uyarı: Afrin'e geçen son grup PKK'lı değil

Menbiç'ten son dönemde Afrin'e geçiş yapan teröristlerin bilindik PKK'lı olmadığını söyleyen Mete Yarar, "Hepsi ABD silahıyla geçti" dedi.

"TAMAMEN PROFESYONEL ASKERLER GEÇTİ"

Geçiş yapanların eğitimli birer Amerikan askeri olduğu imasında bulunan Yarar, "Normalde PKK'nın teröristleri geçerken yüzlerini gizlemez" dedi.

Yarar, "Bu kez gelenlerin tamamına yakını yüzlerini kapatmıştı. Kılık kıyafetlerine, vücut yapılarına ve bacaklarına bakarsanız, klasik terörist değil. Spor yapmış, eğitilmiş ve bir yerde birikim yapmış ekip geçti. Son geçen grup tamamen profesyonel asker. Kullandıkları da tamamen Amerikan silahları" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:50
  1. afrin
  2. mete yarar
  3. YPG

YORUM YAZ

  • müslimmüslim16 dk önce
    incirliği basalım.
  • ihsanihsan26 dk önce
    abd özedl kuvvetleri mattisde itiraf etti iyi gebermeğe gelmişler
  • AbdoAbdo37 dk önce
    Artık dönüşü olmayan kurtuluş savaşındayız. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Düşmanlarınızı şaşırtsın bir kaşık suda boğsun
  • Yunus16Yunus1639 dk önce
    BÜYÜK SAVAŞIN AYAK SESLERİ. ! KAFİR ELLİ YILLIK PLANLARINI UYGULAMAYA UĞRAŞIYOR, FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI PLANLARINI ÇÖPE ATTI. NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR . HAYIRLARA VESİLE OLACAK İNŞAALLAH
  • gökhangökhan41 dk önce
    yani amerikan ve diğer kafir devletler askerleri daha açıkcası haçlı askerleri
  • PolatPolat1 sa önce
    Afrin neden 4 koldan kuşatılmamış, böyle savaş mı olur. Kaçmak isteyen de bu boşluktan rahatlıkla kaçacak demek ki. Hazır köpek soyları kuşatılmalı, tamamı itlaf edilmeli. Sivil kaybı masalı Türk askerini oyalıyor. Bir an önce işi bitirmek lazım.
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