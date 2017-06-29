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Yaralılara yardım ederken darbeciler ateş açmış

FETÖ'nün darbe girişimine karşı çıkmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Danıştay Üyesi Özkaya'nın, yaralı bir vatandaşa yardım etmek istediği sırada aracındayken darbecilerin atışlarına maruz kaldığı belirlendi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:30
Yaralılara yardım ederken darbeciler ateş açmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı çıkmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya'nın, yaralı vatandaşa yardım etmeye çalışırken aracındayken darbecilerin atışlarına maruz kaldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin iddianamede, Danıştay Üyesi Özkaya da müştekiler arasında yer aldı.

Buna göre, Özkaya beyanında, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olarak görev yaptığını belirtti.

Darbe girişimini saat 22.44'te öğrendiğini anlatan Özkaya, hızlıca Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile irtibata geçtiğini kaydetti.

Daha sonra demokrasiye sahip çıkan diğer tüm vatandaşlar gibi darbeye karşı gelmek amacıyla evinden ayrıldığını ifade eden Özkaya, eş zamanlı olarak tüm tanıdıkları ve akrabalarından demokrasiyi sahiplenmeleri için dışarıya çıkmalarını istediğine dikkati çekti.

Özkaya, önce hakimevi, ardından sırasıyla Adalet Bakanlığı, Kızılay, Genelkurmay kavşağı ve son olarak da Beştepe'ye doğru gittiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceği sırada Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin atışları sonucu bir vatandaşın yaralandığını gördüğünü vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"İvedi bir şekilde aracımı durdurarak araçtan indim. Araçtan indiğimde de bize doğru atış yapılıyordu. Ben geri çekilmedim. İvedi bir şekilde yaralı vatandaşımızı başka bir araca taşıdık. Hastaneye gitmesini sağladık. Araç içerisindeyken benim aracıma ve bana doğru hedef gözeterek atış yapıldı. Aracıma toplamda 4 kurşun isabet etti. Bu atışlarda herhangi bir şekilde yara almadım. Ancak ön camın sağ kısmına giren kurşun, ben aracın şoför koltuğunda bulunduğum esnada geldi. Diğerlerinin benim araç içerisinde bulunduğum esnada gelip gelmediğini hatırlamıyorum."

Özkaya, sabah saatlerine kadar orada bulunduğuna işaret ederek, darbecilerin kullandığı uçaklardan 2 bomba atıldığına da şahit olduğunu belirtti.

Kendisine ateş edenleri bilmediğini ancak karargahın çatısından atış geldiğini tahmin ettiğini dile getiren Özkaya, "O gece 249 şehit ve 2 bin 193 gazimiz vardı. Milletimize ve demokrasiye kurşun sıkanlardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:30
  1. Ankara
  2. Danıştay
  3. Kızılay
  4. Beştepe
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. HSYK
  7. Adalet Bakanlığı
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