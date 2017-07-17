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Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik yetişti

Siirt'in Şirvan ilçesinde, av tüfeğiyle yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:28
Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik yetişti

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan'a bağlı Maden köyünde yaşayan Medeni Erol, ailesiyle koyun otlatmak için arazide bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle yaralandı.

Valiliğe yapılan talep üzerine, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait bir askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık ekibi görevlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Erol helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erol'un ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:28
  1. Siirt
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