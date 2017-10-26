Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca yürekli adam

Hatay'da açık veteriner bulamadığı için yaralı tavuğunu acil servise getiren adam kameraya böyle yansıdı.

26 Ekim 2017 Perşembe 21:47

Veteriner bulamayınca yaralı tavuğunu hastanenin acil servisine götüren vatandaş hastane yetkililerinin tavukla ilgilenmemesi karşısında bolca sitem etti. Bu tartışmalar ise orada bulunanlar tarafından kameraya kaydedildi.

"ASLAN DEĞİL, KAPLAN DEĞİL... TAVUK O"

Kameralara yansıyan görüntülerde hemşire yada doktor olduğu tahmin edilen bir kadının; "Hayvana bir şey yaparız, hayvan o anda bizi ısırır, bir şey yapar." demesi üzerine çaresiz adam; "Ne hayvanı? Aslan değil, kaplan değil. Bir şey yapmaz. Tavuk o." dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 21:47
  1. Yaralı tavuk
  2. hastane
  3. veteriner
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural