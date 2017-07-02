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Yaralı Suriyeliler iyilik evinde ücretsiz konaklıyor

Ülkelerindeki iç savaşta yaralanarak Gaziantep'e getirilen Suriyelilere, tedavileri boyunca refakatçileriyle İhsan ve Hizmet Derneğinde ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:19
Yaralı Suriyeliler iyilik evinde ücretsiz konaklıyor

Ülkelerindeki iç savaşta çeşitli yerlerinden yaralanarak Gaziantep'e getirilen Suriyeliler, "iyilik evi" olarak bilinen İhsan ve Hizmet Derneğinde, tedavileri boyunca refakatçileriyle ücretsiz konaklayabiliyor.

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan İhsan ve Hizmet Derneği, başta ülkelerindeki iç savaşta yaralananlar olmak üzere ihtiyaç sahibi Suriyelilere kucak açıyor.

Dört katlı, 70 yatak bulunan binada hizmet veren dernek, kentte tedavileri süren Suriyeliler ve refakatçilerine barınma imkanı sağlıyor.

Suriyeli gönüllü bir doktor görev alıyor

İlaç, yeme içme ve tercümanlık gibi hizmetlerin ücretsiz sunulduğu dernekte, Suriyeli gönüllü bir doktor da görev alıyor.

Dernek Başkanı Ali Kırmızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yardımlaşma amacıyla kurulduğunu belirtti.

Suriye'den gelen yaralılara kucak açtıklarını dile getiren Kırmızı, "Suriye'den gelen yaralılar, kentte kalacak yerleri olmadığından dernekte kalıyor. Tedavileri bitene kadar kendilerine hizmet veriyoruz. Yine kentte yetim çocuklara ya da yardıma muhtaç, evleri olmayan ailelere de barınma imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Tedavileri sona eren Suriyelilerin dernekte kalmasına izin vermediklerini, yerlerine ihtiyacı olanları aldıklarını anlatan Kırmızı, geçen yıl 800 Suriyeliye hizmet verdiklerini kaydetti.

Kırmızı, "Hayırseverlerden gelen yardımlarla ayakta duruyoruz. Bizim de zorlandığımız durumlar oluyor. Türk milleti, neciptir. Kardeşine sahip çıkan bir millettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 14:19
  1. Suriye
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