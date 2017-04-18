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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:00

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Gedelme Yaylası'nda bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, şahinin tedavisine başladı.

Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahinin ırkını belirleyemediklerini söyledi.

Şahinin sol kanadından silahla yaralandığını tespit ettiklerini belirten Uzun, "Kurşun sol kanadında kemiği parçalamış. Yarasını temizledik ve ilk müdahalesini yaptık. Antalya Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Tedavisi orada devam edecek. " diye konuştu.

Kaynak: AA

 
EtiketlerAntalya
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:00
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