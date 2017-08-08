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Yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

Van merkez İpekyolu ilçesi sınırlarında bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:38
Yaralı olarak bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde ikamet eden Menduh Yönten isimli vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Kartalı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Kaya Kartalı daha sonra tedavisi yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kaya Kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:38
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