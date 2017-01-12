Yaralı Müslüman kadına işgalci zulmü!

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30 Aralık'ta yayınladığı bildiride, işgal askerlerinin Kudüs yakınlarındaki Kalendiya kontrol noktasında Cihan Haşme isimli Filistinli kadına dur ihtarına uymadığı için ateş açtığını ve Filistinli kadının yaralandığını ifade etmişti.

Haaretz gazetesi bugünkü (11 Ocak Çarşamba) sayısında işgal askerlerinin yaralı kadına tıbbi müdahale yapılmasını bir buçuk saat engellediğini gösteren video kayıtları olduğunu ve olay yerinde bulunan görgü tanıklarının da bu bilgiyi doğruladığını bildirdi.

Bu arada, İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği, Filistin Kızılayı ilk yardım görevlilerinden birinin "Haşme kapıdan 30-40 metre uzakta yerde yatıyor, hareket ediyordu. Askerlerden kendisine müdahale etmek için izin istedim. İsteğimi kabul etmediler ve uzaklaşmamı emrettiler" dediğini aktardı.

Gazete, yaklaşık bir saat sonra olay yerine ambulans geldiğini ve ambulansın da yaralı kadına yarım saat yaklaşamadığını, bütün bu süre içinde Filistinli yaralı kadının acıyla yerde kıvrandığını ve tekbir getirdiğini belirtti.

Haberde ayrıca, işgal askerlerinin kontrol noktasında dikenli tellere yaklaşarak görüntü almak isteyenlerin üzerine göz yaşartıcı bomba attığı ve bir gencin ayağından yaralandığı bildirildi.