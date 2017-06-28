Yaralı köpek tedavi edilerek sahibine teslim edildi
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yaralı olarak yakalanan köpek, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.28 Haziran 2017 Çarşamba 14:59
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostu olan hayvanlara hizmet vermeye devam ediyor. Bilecik ve bölgesindeki örnek tesislerden olan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına birçok alanda hizmet veriyor. Gölpazarı ilçesinde karnından yaralı olarak getirilen köpek, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevlisi Veteriner Hekim Şenol Özgen tarafından tedavi altına alındı.
Gerekli tedavileri yapılan köpek,iyileşmesinin tamamlanması sonrasında sahibine teslim edildi.