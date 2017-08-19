Yaralı halde bulunan çulluk kuşu tedavi altına alındı

Tokat-Turhal karayolu kenarında yerde hareketsiz olarak yatan kuşu fark eden Gazeteci Dursun Ekrem Er, yaralı kuşu Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik’e götürdü. Çulluk türü kuşu muayene eden Çelik, hayvanın kırık olan ayağına atel takarak bandajladı. Daha sonra kursağı boş olan kuşa yem ve su verildi. Uzun süre bir şey yemediği için bitkin düşen kuşa gagasından içeri et konularak yemesi sağlanırken, şırınga ile su içilirdi. Çelik, balıkçıl türlerden çulluk kuşunun kırık olan bacağın atel takarak eklemini sabitlediklerini ifade ederek, “10 gün boyunca bandajlı kalacak. Geçmişi birkaç güne dayalı vaka gibi gözüküyor. Çünkü ciddi derecede aç, kursağı bomboştu. Yavru olduğundan annesinin bakımına muhtaç. Etle besledik, biraz kendine geldi. İyileştikten sonra yaban hayata bırakılacak” dedi.

Gazeteci Dursun Ekrem Er, yerde hareketsiz yatarken buldukları kuşu veterinere getirdiklerini, yaklaşık 10 günlük sürede iyileşmesi beklenen yabani hayvanın Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydetti.