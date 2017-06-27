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Yaralı güvercine esnaf şefkati

Samsun’da yuvasından düşerek yaralanan yavru güvercine esnaflar sahip çıktı.

27 Haziran 2017 Salı 16:00
Yaralı güvercine esnaf şefkati

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yuvasından düşerek kanatlarından yara alan güvercin yavrusu esnaf Yusuf Karatay tarafından fark edilerek koruma altına alındı.

Çevredeki diğer esnaflarla birlikte güvercini iyileştirerek sağlığına kavuşturmaya çalışan Yusuf Karatay, “Bu yavru güvercini 2 gün önce yuvasından düşerken gördüm. Yerde hareketsiz yatıyordu. O sırada bir kedi geldi ve tam saldıracakken yetişip güvercini aldım. Sonra buradaki esnaf arkadaşlarıma haber verdim. Şimdi her gün ona su ve yem veriyoruz. Kendisini burada muhafaza edip sürekli kontrol ediyoruz. İnşallah bir an önce eski sağlığına kavuşur ve uçabilir. Daha yeni doğduğu için şu an hareket etmekte zorlanıyor. Düşmenin etkisiyle de kanatlarından darbe aldı. Biz anne güvercinin gelip onu bulmasını bekliyorduk ama gelmedi. Eğer gelmezse onu esnaflar olarak biz sahiplenip çocuğumuz gibi bakarız” dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:00
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. Hürriyet
  4. Karatay
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