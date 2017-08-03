Yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

İlçeye bağlı Yünbüken Köyü yakınlarında Ramazan Kuşcu, tarafından yol kenarında yaralı leyleği fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak tedavisi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne götürdü.Burada, yaralı leyleğe ilk müdahale,Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç tarafından yapıldı. Daha sonra leylek, Elazığ’a Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne gönderildi.

Yaralı leylek bize geldiğinde sağ bacağında açık kırık olduğunu tespit ettiklerini belirten Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, “Gerekli semptomatik tedavisi yapıldıktan hemen sonra, leyleğin opere edilmesi için vakit kaybetmedenFırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesiyle irtibata geçtik. Doğa koruma müdürlüğü personelleri aracılığıyla leyleği Elazığ’a gönderdik"dedi.