Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan yavru baykuş tedaviye alındı.

Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:27
Bu haber 529 kez okundu

Ramazan Kar isimli vatandaş, Göynük mahallesinde yol kenarında yaralı halde bulduğu yavru baykuşu Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevine getirdi. Belediye veteriner hekimi Fevzi Uzun tarafından kontrol edilen baykuşun, sol kanadının kırık olduğu belirlendi.

Veteriner hekim Uzun, baykuşun yavru olduğunu ve büyük olasılıkla beslenmek için aşağı indiğini söyledi.

Baykuş'un, beslenme sırasında kanadını bir şeye çarptığını ve yaralandığını tahmin ettiklerini belirten Fevzi Uzun, "Yarası biraz kötü durumda. Yaralanınca uzun süre bulunamamış. Yabani bir baykuş türü. Tedavisi tamamlandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesine göndereceğiz." diye konuştu.

 

 

 
EtiketlerAntalyaBAYKUŞ
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.