Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaralanan yakınlarını takip ederken ambulansa çarptılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:33
Yaralanan yakınlarını takip ederken ambulansa çarptılar

İlk kaza, İnegöl-Bozüyük yolunun Hamamlı mevkiinde meydana geldi. Ferat Ekiz idaresindeki 16 JDH 13 plakalı özel otomobil, yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 49 yaşındaki Feride Kura yaralandı.

ATV’den düştüler

İkinci kaza ise, Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte bindiği ATV ile mahalle içerisinde gezen Gülsüm Ataç, ATV’nin tekerini mıcıra kaptırınca kontrolü kaybederek kaza yaptı. Devrilen ATV’den düşen sürücü ile birlikte arkasında bulunan Nurgül Ataç, Ebru Ataç ve Nurşen Zorlu yaralandı. Her iki kazadaki yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Mezit Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralanan bir kişiyi taşıyan ambulansa, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri kavşağında, yaralı yakınlarının kullandığı 16 DM 029 plakalı özel otomobil arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ambulanstaki yaralı, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:33
  1. Bursa
  2. Bozüyük
  3. İnegöl
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    1. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    2. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    3. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    4. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    5. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    6. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    7. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    8. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    9. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    10. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    11. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    12. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    13. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    14. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    15. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    16. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    17. Soma’da yol bakım ve onarım..
    18. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
    19. Organları 3 kişiye umut olacak
    20. Kartepe’de çarpık kentleşmeye izin yok
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!