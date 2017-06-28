Yaralanan sokak köpeği tedavi edildi

Alipaşa Mahallesi Belediye Konutları mevkiinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, vatandaşların ihbarı üzerine barınak ekipleri tarafından Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Burada belediye veterineri Ahmet Çavdar tarafından yapılan tetkiklerin ardından arka bacağında kırık tespit edilen sokak köpeğinin tedavisine başlandı.

Sokak köpeğinin tedavisinin ardından duyarlı bir hayvansevere sahiplendirileceği kaydedildi.