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Yaralanan sokak köpeği tedavi edildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, geçici hayvan bakımevinde tedavi altına alındı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:12
Yaralanan sokak köpeği tedavi edildi

Alipaşa Mahallesi Belediye Konutları mevkiinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, vatandaşların ihbarı üzerine barınak ekipleri tarafından Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü. Burada belediye veterineri Ahmet Çavdar tarafından yapılan tetkiklerin ardından arka bacağında kırık tespit edilen sokak köpeğinin tedavisine başlandı.

Sokak köpeğinin tedavisinin ardından duyarlı bir hayvansevere sahiplendirileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:12
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu
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