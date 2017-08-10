Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
Kaza, saat 11.00 sularında meydana geldi. İznik istikametinden Yenişehir’e gelen Osman K. idaresindeki motosiklet, Yenişehir AVM önünden Güldeste Caddesi’ne dönmek üzere olan özel bir otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek başını çarpan Osman K. yaralandı. Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık memuresi yaptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ambulansıyla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla olayla alakalı tahkikat sürüyor.