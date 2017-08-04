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"Yaptırımlardan AB ve Alman Hükümeti sorumludur"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, 'Moskova'ya karşı yaptırım kararından AB ve Alman hükümeti sorumlu olacaktır' açıklamasının yapıldığı öğrenildi.

04 Ağustos 2017 Cuma 22:30
"Yaptırımlardan AB ve Alman Hükümeti sorumludur"

AB Alman Siemens şirketinin Rusya'ya sattığı doğalgaz türbinlerinin Kırım'da kullanılmasından dolayı yaptırım uygulama kararı almasından sonra Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, karardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu kararın hem uluslararası hukuk hem de genel olarak uluslararası ilişkilerin ilkeleriyle doğrudan çeliştiğini bildirdi.

Açıklamada, "Siemens ve Rusya'da çalışan diğer Alman ve Avrupa şirketlerinin masrafları da dahil olmak üzere, AB ve Alman hükümeti bu karardan tamamen sorumlu olacak" denildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 22:30
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
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