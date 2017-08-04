Yaptırımlar hayal çıktı... Silah satıyorlarmış...

Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlaştırma Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Mihail Samus, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne modern ölümcül silahları ile donatmaya devam ederek Avrupa’nın ikili standart politikasını sergilediğini ifade etti.

QHA'nın aktardığına göre Mihail Samus, “Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlaştırma Araştırma Merkezi, daha 2016 yılında İtalyanların yaptırımlara rağmen Rusya ordusuna “Iveco LMV” zırhlı araçlarını satmaya devam ettiğini bildirmiştik. Bu arada, özellikle bu araçları rus askerler Suriye’de kullandı. AB’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları ve AB üyesi ülkelerin silah satarken dikkat etmeleri gereken asgari kuralları ihlal eden bu anlaşmalarla ilgili Roma’nın hala resmi açıklaması yapılmadı” dedi.

Başka örnekleri de veren uzmana göre, Fransız ECA Group şirketinin Rusya’ya insansın insansız su üstü ve su altı askeri araçları temin ediyor. Inspector Mk 2 insansın deniz üstü aracı ve Seascan Mk 2 insansız denizaltı aracı gibi deniz kuvvetleri ekipmanlarının dünya piyasasında mevcut olan en gelişmiş teknolojileri söz konusu.

ECA Group satış müdürü Dominik Malli Rus basına, şirketin ilgili insansız hava araçlarını Rusya’da üretmeye başlayacağını bildirmişti.

Mihail Samus, “Acaba, Bay Malli, onun su üstü ve su altı araçlarının, Rus askerileri tarafından Karadeniz ve Azak denizde Ukrayna’ya karşı ölümcül silah olarak kullanılacağı konusunda düşünmüş muydu? Ayrıca Baltık denizde, Inspector Mk 2 ve Seascan Mk 2 araçları NATO gemilerine karşı kullanılacak” diye kaydetti.

Bunun dışında, uzman ayrıca Macar hükumetinin hala Moskova ila askeri ve teknik ilişkilerini durdurmadığını hakkında bilgilerin de geldiğini belirtti.