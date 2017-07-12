Yaptığıyla 3 ayda yoğun ilgi gördü

İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kızlarağası Hanı'ndaki minyatür atölyesinde, gıda mühendisliği eğitimi almasına rağmen babası ve ağabeyinin mesleğini sürdüren Arya Kamalı, atölyede geçirdiği 30 yılı aşkın sürede binlerce minyatür çizdi.

'Aher' ve 'murakka' kağıtları dışında sanatını yansıtacağı farklı alanlar arayan Kamalı, yaklaşık 3 ay önce sanatını milimetrik tespih taneleri üzerine aktarmaya başladı.

'MİNYATÜRDE 30 YILDA GÖRMEDİĞİM İLGİYİ, TESPİHTE GÖRDÜM'

Kamalı, yaptığı açıklamada minyatür sanatını farklı alanlarda çalışmaktan büyük keyif aldığını, kağıt dışında daha önce duvar ve ahşap zeminlerde çizim yaptığını ancak 3 ay önce ilk kez kez tespih tanesi gibi çok küçük bir obje üzerine çizim yapmayı denediğini söyledi.

Tespih taneleri üzerine yaptığı çizimlerden etkili sonuçlar aldığını aktaran Kamalı, şöyle devam etti:

"30 yıl belki de daha fazladır normal minyatürle ilgileniyorum, tespihlere minyatürü ise yaklaşık 3 aydır yapıyorum. Tespihlerimin 3 ayda gördüğü ilgiyi, 30 yıldır yaptığım minyatürler görmedi. Kısa sürede minyatürlü tespihler, padişahları ya da farklı figürlerin olduğu tespihler çok büyük ilgi gördü. Bu beni çok memnun ediyor" dedi.

'BİR TESPİH 2 AYDA BİTİYOR'

Kamalı, bir arkadaşının yaptığı tespihi sosyal medyada paylaşmasının adından yoğun ilgiyle karşılaştığını dile getirerek paylaşımdan sonra 2-3 saat içinde yüzlerce kişinin mesaj atarak tespihin nasıl yapıldığını ve fiyatını sorduğunu aktardı.

En çok Osmanlı padişahları serisinin ilgi gördüğünü anlatan Kamalı, şunları söyledi:

"36 padişahımız var, 36 taneyi, 33 tanesi normal tane, imameden sonra devletin ilk 3 padişahını yapıyorum. Tanelerin arkalarına padişahların kendi tuğralarını yapıyorum. Bir tespih tanesini yapmak 2 ya da daha fazla gün sürüyor. Bir kere keyifle yapmanız gerek, enerjinizi vererek bunu canlandırabilirsiniz. Mesleki olarak yapayım, sadece boyayayım derseniz siz bunu yapamazsınız. Onun için bir tespihin boyamasını bitirmek 1.5 aydan daha fazla zaman alıyor. Boyama işlemlerinden sonra fırınlanma gibi diğer işlemler var. Bunlarla beraber bir tespihin bitmesi 2 ayı buluyor. Çok meşakkatli, yıl boyunca en fazla 5 tespih yapabilirim. Bu tespihler her biri birbirinden farklı. Bir tanesi detay açısında öbüründen farklıdır."