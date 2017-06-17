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Yaptığı şakalarla Peygamber Efendimizi güldüren sahabi…

Resûl-i Ekrem zamanında Abdullâh adında biri vardı. “Himâr” lâkabıyla anılan bu zât, yaptığı şakalarla Hazret-i Peygamber’i güldürürdü. İçki içmesi sebebiyle de Resûl-i Ekrem, onu zaman zaman cezâlandırırdı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 01:10
Yaptığı şakalarla Peygamber Efendimizi güldüren sahabi…

Resûl-i Ekrem zamanında Abdullâh adında biri vardı. “Himâr” lâkabıyla anılan bu zât, yaptığı şakalarla Hazret-i Peygamber’i güldürürdü. İçki içmesi sebebiyle de Resûl-i Ekrem, onu zaman zaman cezâlandırırdı.

Bir gün yine böyle bir cezâ faslı bitip Abdullâh da gittikten sonra, oradakilerden biri, “Allâh’ım, ona lânet et!” diye bedduâ etti. Bunun üzerine Allâh Resûlü:

“–Böyle demeyiniz, kardeşinizin aleyhinde şeytana yardım etmeyiniz. Vallâhi ben onun, Allâh’ı ve Resûlü’nü sevdiğini biliyorum. Ona bedduâ edeceğinize; «Allâh’ım! Onu bağışla. Allâh’ım! Ona merhamet et!» diye duâ ediniz.” buyurdu. (Buhârî, Hudûd, 4, 5; Ebû Dâvûd, Hudûd, 35)

İşte bu manzara da, Allâh Resûlü’nün ümmetine olan şefkat, merhamet ve muhabbetinden kaynaklanan hilm ve müsâmaha üslûbunun bâriz bir tezâhürüdür.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:10
  1. Peygamber Efendimizi güldüren sahabi
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