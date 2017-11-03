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Yaptığı kazaya kendisi de inanamadı!
Rusya'da trafik ışıklarında beklerken kaza yapan kadın sürücü, kazaya kendisi de inanamadı. İşte kaza anı...
03 Kasım 2017 Cuma 01:50
Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 01:50
Yaptığı kazaya kendisi de inanamadı
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