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Yaptığı hata Kılıçdaroğlu'nu rezil etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Okulu’nda ilk kez verdiği eğitimde 'Atatürk’ü Anlamak' konulu derste yazı tahtasına yazdıklarındaki imla hataları dikkat çekti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:30
Yaptığı hata Kılıçdaroğlu'nu rezil etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği üyelerin temel siyasi eğitiminde başarılı olarak, parti eğitmeni olmak üzere Ankara’ya davet edilen 40 genç, ’Eğitici Eğitimi’ programına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Okulu’nda ilk kez eğitim vererek, ’Atatürk’ü Anlamak’ konulu derste gençlerle buluştu.

Derste yazı tahtasına 3 başlık yazdı. 'Hukun üstünlüğü, Üreten Türkiye, Güçlü Sosyal devlet' başlıklarındaki imla hataları dikkat çekti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:30
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
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