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Yapma! İmanını isyana, amelini hüsrana çevirme...

Bu gece batıl ile yoğrulmuş bir anlayışın, Allah’a isyanda cephe genişlettiği bir gece. Bu gece içki, kumar ve fuhuş ile zihinlerin iğdiş edildiği bir gece. Bugün son gün, bu uyarı son uyarı! Gel bu sese kulak ver! İmanını isyana, amelini hüsrana çevirme! Senden olmayan bir kavme amelde de, zihinde de benzeme…

Yapma! İmanını isyana, amelini hüsrana çevirme...
Eklenme: 31 Aralık 2016, 06:24
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Bu gece batıl ile yoğrulmuş bir anlayışın, Allah’a isyanda cephe genişlettiği bir gece. Bu gece içki, kumar ve fuhuş ile zihinlerin iğdiş edildiği bir gece. Bugün son gün, bu uyarı son uyarı! Gel bu sese kulak ver! İmanını isyana, amelini hüsrana çevirme! Senden olmayan bir kavme amelde de, zihinde de benzeme…
 

BU GECE TARAFINI SEÇ!

Bu gece yine Hak ile batılın amelde mücadelesinin yaşanacağı gecelerden biri olacak. Nefislerini batıl ve bid’at geleneklere uymaktan kurtaramayanlarla, Allah ve Resul’ünün (sav) yoluna sadık kalmak için gayrimüslimlere benzememek uğruna elinden geleni yapanların farkının ortaya konduğu gece olacak.
 
Bir tarafta “Müşriklere muhalefet ediniz” ve “Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeye özenmeyiniz” buyuran Kâinatın Efendisi’nin yoluna uyanlar, öte TARAFTA kâfirlerin peşine takılıp dinini ve kültürünü nefsinin ayakları altına alan zavallılar… Müslüman uyan! O çetin gün geldiğinde sevdiklerinle haşredileceksin! Bu gece tarafını seç…
 
Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca:
İmanınla oynamaya başlıyorsun
Yılbaşı kutlamalarına katılmak Müslüman’ın imanını tehlikeye düşürür. İçki içmek her zaman haramdır ama yılbaşı gecesi, Hıristiyanlarla beraber, onların kalabalığından bir fert olarak içerse ve bu geceyi kutlarsa, onlarla birlikte haşrolur. Yani, demek istiyorum ki, içki içenler bile yılbaşı gecesi içmemeliler. Zira bu tavır, imani bir meseleyi de beraberinde getiriyor, o gün içersen, işler karışıyor, imanla oynamaya başlıyorsun.
 
Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi:
En azından pasif direniş gösterin
MÜSLÜMANLAR Noel konusunda hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından pasif direniş göstermeliler.  Bugün bütün Müslüman coğrafyasında zulüm ve katliam var. Bu zulmü icra edenler yılbaşını zevkle kutluyorlar. Müslümanlar da bu zevke ortak oluyor.  Zevkine bari ortak olmayalım, zevkte bari gâvurlaşmayalım… 
 
Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi Doğan hoca:
Helal dairesi bize yeter de artar bile
Yılbaşı ve piyangoların İslamiyet’te kesinlikle yeri yoktur. Alın teri dökeceğiz, ya zanaatla meşgul olacağız ya da ticaretle meşgul olacağız. Helal dairesi bize yeter de artar bile.  Helal olan işlerle meşgul olacağız. Vaktimizi en güzel şekilde değerlendireceğiz. Kardeşlerimize tavsiyelerimiz, yılbaşı için haram işlere, kutlamalara girmemeleridir. O gün nafile namazı kılın, Kur’an okuyun, okutun, dualar edin.
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Efe Hocaefendi:
Ne dinÎ ne DE tarihÎ önemi var
BİZ yılbaşını neden kutluyoruz; bizim için ne dini ne de tarihi bir önemi var. Şunu açıkça ifade edeyim ki: Yılbaşı kutlamaları tamamen bir taklitçilik ürünüdür ve Batı hayranlığının bir sonucudur.
 
DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Yıldırım:
Biz Mekke’nin fethini kutlayacağız
YILBAŞI kutlamaları da onların batıl inançları gereğidir. Onun için biz, yılbaşına tekabül eden günde Mekke fethedildiğinden Mekke’nin Fethi’ni kutlayacağız. Dolayısıyla onlara bilerek muhalefet edeceğiz ki, şuurlu mümin olalım.
 
Kaynak: Milli Gazete
 
Etiketlerİmanını isyana amelini hüsrana çevirmenoel skandalıyılbaşıiçkikumarfuhuşMüslümanlarUyarı
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