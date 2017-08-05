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Çocukların Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven: Bize aptal, salak, cahil deyin ama...

Yeni yayınlanan bölümünde FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri" adlı kitabe yer veren Çocuklar Duymasın adlı dizinin yapımcısı Birol Güven, "Bize aptal, salak deyin ama FETÖ'cü demeyin." diye yalvardı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:28
Çocukların Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven: Bize aptal, salak, cahil deyin ama...

FETÖ skandalı ile gündeme gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yapımcısı Birol Güven, bir sahnede Fetullah Gülen'in kitabının kullanılması sonrası dizi hakkında yapılan eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi. Açıklamasında, "Bize her şey deyin ama FETÖ'cü demeyin." dedi.

RTÜK CEZA KESTİ, SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yıllar sonra tekrar televizyon ekranlarına tekrar dönen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde, bir bölümünde Fetullah Gülen'in yurt dışında açtığı okulları konu alan bir kitabı görülmüştü. Büyük tepki alan sahneden sonra dizinin yapımcısı Güven özür dilemiş,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca RTÜK de Kanal D'ye ağır bir maddi ceza kesmişti.

BİROL GÜVEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Birol Güven, akşam saatlerinde sosyal medyadan yeni bir açıklama yayınladı.

Güven açıklamasında şunları söyledi:

Biz bütün bunları haketmiyoruz. Bana ve ekip arkadaşlarıma istediğinizi söyleyin, aptal deyin, salak deyin, cahil deyin ama FETÖ'cü demeyin. Çocuklar Duymasın siz 15 yıldır nasıl biliyorsanız hala öyle. Dizimizi beğenmeyin, aşağılayın, eleştirin, seyretmeyin ama bizim vatanseverliğimizden şüphe etmeyin.

BİR DE VİDEO YAYINLADI

Birol Güven, açıklamasını desteklemek için, eski bölümlerden bir de kısa bir parça yayınladı. Çocuklar Duymasın ailesinin yemek masasında seyirciye "Çanakkale ruhu" aşılamaya çalıştığı bölüme Güven "Çanakkale Şehitleri Anısına" notu düştü. Videonun ise, bugün yüklendiği görüldü.

FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' dizisi hakkında soruşturma

'Çocuklar Duymasın' yapımcısından FETÖ açıklaması!

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:28
  1. Birol Güven
  2. Çocuklar Duymasın
  3. fetö çocuklar duymasın
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 20232 sa önce
    Şu saçmalığa bak! Adamlar dizi çeviriyor, en ufak ayrıntsına kadar her şeye dikkat eden, koca koca , sözde okumuş yapımcı rejisör sanatçı lar bunu görmüyorlar.??? Eğer bilerek yapmadıysalar, demekki bu tip kişilerin ne kadar zırcahil, salak ve gerizakalı olduğu, BÖYLECE belli olmuş oldu...
  • Berlinden GurbetciBerlinden Gurbetci3 sa önce
    Hep aynisi Hatalarini kabul etmezler.Bana fetocu deme.Ortada olay var ona cevap ver. AYNI 15 TEMMUZDA SEHITLER VAR ÖLSÜREN BELLI.BEN YAPMADIMFETOCU DA DEGILIM.kim yapdi.O KITABI ORAYA KIN KOYDU.O GÖRÜNTÜYÜ O POSISYONDAN KIM CELDI.AllahimBUNLAR KENDILERINI ÜSTÜN VARLIK GÖRÜYORLAR.Sen senin adaletinle onlara hak etdiklerini ver.AKIL EN BÜYÜK NIMET.ESIRDE ALMAYIN ESIR DE OLMAYIN.
Bugünkü Akit

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