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Yapılacak anlaşma, ABD’nin felaketi olur

The Guardian gazetesi çarpıcı bir Türkiye analizi yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 02:53
Yapılacak anlaşma, ABD’nin felaketi olur

İngiliz hükümetinin Afrin operasyonuna destek açıklamasının ardından The Guardian gazetesi de çarpıcı bir Türkiye analizi yaptı. Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerinden duyduğu kaygıya atıfta bulunulan yazıda, bu kaygının ABD için ‘bir felaket’ anlamına gelebileceği belirtildi. The Guardian, “Suriye’de oyunun sonuna yaklaşılırken, Ankara’nın Rusya eliyle sağlanan barış sürecinde önemli bir denge unsuru olarak yer alması nedeniyle, Batı ülkeleri Ankara’nın diplomatik desteğini kaybetmeyi göze alamaz. Türkiye, terör devletine yönelik kaygıyla Şam yönetimi ve Rusya ile bir anlaşma yapabilir. Bu ABD için tam bir felaket olur” derken Batı ülkelerinin Suriye’deki politikalarının 7 yıldır muhaliflerin destekçisi olan Türkiye’nin desteği olmadan gerçekleşmesinin zor bir hâl aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 02:53
  1. Afrin operasyonu
  2. The Guardian
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