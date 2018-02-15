Yapıda sıralı denetim dönemi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM’deki sohbetinde kentsel dönüşüm yasa tasarısını Meclis’e sevk etmeye hazırlandıklarını belirtirken, yapıdenetimlerine radikal tedbir getirdiklerini açıkladı. Özhaseki, müteahhit ve denetim firmalarının belli paraya anlaşıp çıkarlarına göre denetim yaparak mevzuatın canını okuduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

Jet tapu dönemi

“Meclis’e sevkedilecek tasarıda kentsel dönüşümü çok hızlandıracak, belediyelere yardım edecek ve doğru bir mantığa oturmasını sağlayacak çok sayıda düzenleme var. Yapı denetimle ilgili maddelerde var. Yapı denetim iyi niyetle konmuş düzenlemeler ama açıklarını bulmuşlar canını okuyorlar. Bir yapı yapılıyor bunu denetleyen firmalar var mecburen denetliyorlar ama piyasada şöyle oluyor: Müteahhit gidip bir firma ile anlaşıyor parasını veriyor kendini denetlettiriyor iş buna döndü böyle bir olabilir mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde lisanslı olan yetkili kuruluşlar listeli şekilde sırayla denetleyecek. Sırada kim hangi denetim firması varsa ona gidecek hiç tanımadığı şirket tarafından denetlenecek.”

Hükümet, tapu işlemlerinde, ‘jet tapu’ dönemine de geçiyor. Özhaseki, tapu işlemlerinin, ‘hızlı’ sonuçlanacağını dile getirirken, “5 dakikada tapu. Evi alıp satıyorsunuz günlerce geziyorsunuz, yani evrakları topluyorsunuz kurum kurum dolaşıyorsunuz birkaç gün sonra tapuya ancak gidiyorsunuz. Orada kalabalık, şimdi öyle değil şu saatte gel diyorlar. Bundan sonra elektronik dönme var ve 5 dakikada tapu hazır olacak” diye konuştu.

Çöp kutuları kumbara gibi

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda başlatılan, “sıfır atık” projesinin bu yıl sonuna kadar TBMM başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve okullara yaygınlaştırılacağını kaydetti. Özhaseki, şöyle konuştu:

“Ayrıştırılarak hem ekonomiye kazandırılacak hem de çevreyi kirletmeyecek. Önce tüm koridorlarda değişik kumbaralar var. Odalardaki çöp kutuları kaldırıldı. Kağıtları götürüp kumbaralara atıyor. Lisanslı kuruluşlar bunların hepsini götürüp ayrıştırıyor ve değerlendiriyorlar. Kağıt dönüştürülüp kağıt oluyor, cam şişe oluyor, piller, elektronik atıklar hepsi ayrıştırılıyor, organik atık dediğimiz mutfaklardan çıkanlar ya hayvan barınaklarına ya da artan kısmı bir makinası yaptırdık yerli büyük kurumlara koyuyoruz orada bir ısı işlemden geçiyor ve gübre olarak dışarı çıkıyor hiçbir kurumdan bir gram bile çöp çıkmıyor. Sıfır atık projesinden 10 milyar TL’lik bir geri dönüşüm sağlanacak, 100 bin kişiye de istihdam imkanı ortaya çıkacak.”