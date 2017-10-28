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Yapı market devine kayyım atandı!

FETÖ operasyonu kapsamında örgüt ile bağlantılı Banio Yapı Market zincirleri sahibi 4 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF tarafından kayyım atandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:21
Yapı market devine kayyım atandı!

FETÖ operasyonu kapsamında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Banio Yapı Market zincirlerinin sahipleri Osman Kaya, Abdülkadir Kaya, Durmuş Kaya ve Ahmet Kaya'nın gözaltına alındı. Türkiye çapında on şubesi bulunan şirkete TMSF tarafından kayyım atandığı öğrenildi.

MASAK RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.

KAYYIM ATANDI

Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı.

Star

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:21
  1. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Banio Yapı Market
  • kainat guzeli kainat guzeli 2 sa önce
    Ayaga kalk !Yapı markete cevsen okuyacak ablalar aranmaktadir muracact gaygubet pensilvanya cv gizli tutulacak 1000 de 1 iniz da biriniz taninmayacak tir ucret 1 dolar dir ;)
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