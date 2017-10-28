Yapı market devine kayyım atandı!

FETÖ operasyonu kapsamında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Banio Yapı Market zincirlerinin sahipleri Osman Kaya, Abdülkadir Kaya, Durmuş Kaya ve Ahmet Kaya'nın gözaltına alındı. Türkiye çapında on şubesi bulunan şirkete TMSF tarafından kayyım atandığı öğrenildi.



MASAK RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.



KAYYIM ATANDI



Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı.

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