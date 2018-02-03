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Yapay zekaya Türk damgası

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman olarak çalışan Tevfik Bulut, yapay zekayı da kullanarak uluslararası literatüre girecek bir teori geliştirdi. Bulut’un teorisi ekonomide pek çok alanda sorunların çözümünde yeni bir yaklaşım getiriyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:22
Yapay zekaya Türk damgası

Sanayi 4.0'a geçişte Türkiye'de yerli teknolojilerden nasıl daha fazla yararlanılabilir konusu gündemdeyken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda çalışan bir uzman uluslararası literatüre girecek bir teori geliştirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak görev yapan Tevfik Bulut, yapay zekayı ve geliştirdiği modeli kullanarak bir teori geliştirdi. Bu teori, ekonomide pek çok alanda sorunların çözümünde yeni bir yaklaşım getiriyor. Bulut'un teorisini anlattığı makale, bilim kurulunda Intel'den Samsung ve Amazon'a pek çok global teknoloji şirketinin yer aldığı bilimsel bir dergide yayınlandı. Bulut, kendisine ilk günden çok olumlu dönüşler olduğunu belirtti. "Sayın Bakanımıza da makalemi sundum. Türkiye'den böyle bir teorinin çıkması önemli" diyen Bulut, Google scholar başta olmak üzere bilim veritabanlarına teorinin girdiğini vurguladı. Teori, büyük verinin işlenmesinde uygulama alanı noktasında öncü olabilecek nitelikte.

Makalenin konusu; Karar verme süreçlerinde yeni bir çok kriterli metod (A New Multi Criteria Decision Making Method: Approach of Logarithmic Concept) Makale, dünyanın seçkin farklı birçok teknoloji üniversitelerinden bilim insanının olduğu Uluslararası Yapay Zekâ ve Uygulamaları (IJAIA) dergisinin bilim kurulunda kabul edilerek 2018'in ilk sayısında İngilizce olarak yayınlandı. Makalesinde Bulut, çok kriterli karar verme problemlerinin çözümüne yönelik geliştirdiği Logaritmik Konsept Yaklaşımı (APLOCO) yöntemini tanıtıyor.

Bulut ayrıca bu alanda dünyada uygulaması nadir olan yapay zekâ yöntemlerinden biri olan çok katmanlı perseptron (MLP) ve istatistiksel metodları da kullanarak analiz yapıyor. Bulut makalesinde teorisini kullanarak bir analiz de yapıyor ve Türkiye'deki 9 ilde yatırım potansiyelini karşılaştırıyor. Analize göre İstanbul, Manisa ve Kocaeli ilk 3 şehir olarak dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:22
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • Emre DilEmre Dil48 dk önce
    Keşke bu haberi yapan bu camiadan biri olsaydı ve bu tevfik bulut denen zatın hiç bir özelliği olmadığını kendisinden türkiye de yüzlerce olduğunu bilseydi. Ve tevfik buluta bu yaptığın makaleden erol egrioglu, çağdaş hakan aladag ve bunların hocaları gibi yüzlerce bilim insanının bu alanda çalışması var. Reklamını yapacaksan daha büyük şeylerle gel deseydi.
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