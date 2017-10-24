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Yapay zekalı trafik bilgi sistemi denemeye sunuluyor

Japon otomobil üreticisi Toyota şerit odaklı trafik bilgi sistemini denemeye sunacağını açıkladı.

24 Ekim 2017 Salı 13:52
Yapay zekalı trafik bilgi sistemi denemeye sunuluyor

Toyota tarafından geliştirilen ve trafik problemine çözüm olacağına inanılan şerit odaklı bir trafik bilgi sistemi olan Yapay zekalı trafik bilgi sistemi denemeye sunulacak. Japon otomobil üreticisi, pazartesi günü yaptığı duyuruda, şerit odaklı trafik bilgi sistemini denemeye sunacağını açıkladı.

Bu servis, TC Smartphone Navigation uygulaması sahipleri için gelecek yılın bahar ayları itibariyle kullanılabilir olacak.

Tokyo’da 500 taksi üzerinde yerleştirilmiş olan kayıt cihazlarından alınan verileri kullanan bir yapay zeka sistemi, trafik modellerini şerit bazlı olarak analiz edecek.

BAŞKA UYGULAMALAR ÜZERİNDE DE SUNULACAK

Servis ilk olarak Tokyo metro bölgesinde kullanılabilir olacak. Ancak Toyota, sistemin doğru çalışması ve yeterince insan tarafından kullanılması halinde farklı pazarlara da açılabileceklerini söylüyor. Sistem ayrıca başka uygulamalar üzerinde sunulmaya da açık.

Toyota, taksilerdeki kayıt cihazlarının ilerleyen zamanlarda yol çalışması, kaza veya boş park alanı gibi durumları da bildirir hâle gelmesini umuyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 13:52
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