Yanmış bir tavayı 5 dakikada temizleyebilirsiniz

Ev hanımlarının mutfakta korkulu rüyası olan yanmış tavalar artık sorun değil. Mutfaktaki her sorun için pratik yöntemler bulunuyor. Eğer yanmış tavalarınız varsa onları çöpe atmadan önce haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. Pratik bir yöntemle yanmış tavanızı kolayca temizleyebildiğinizi göreceksiniz. Üstelik deterajanlarla saatlerce ovmak zorunda kalmayacaksınız. Kendinize 5 dakikada yeniden farkı olmayan bir tava yapın.

Yanmış tavalar sorun değil

Tavanıza biraz su dökün, bir bardak sirke ilave edin, sonra bu karışımı kaynatın. Tavadaki su fokurdamaya başlayınca, ocaktan alın ve içerisine biraz soda ekleyin. Bu işlemden sonra bir reaksiyon oluşacak. Bu reaksiyon bittiğinde tavadaki suyu boşaltın. Yanıkların temizlendiğini göreceksiniz. Eğer yanıkların bir kısmı kalırsa, tavaya dikkatlice biraz daha soda koyun ve işlemi tekrar edin.