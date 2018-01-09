Yanlıştan dönülsün

BUĞRA ANADOLU - Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna hakkında, Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın gayri ahlaki görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine tepkiler çığ gibi. Skandal karara tepki gösteren medya temsilcileri, “Yöneticilik vasfı taşıyan kişilerin ahlaki açıdan örnek olmaları gerekir. Toplumu yönetenlerin hayatlarında bir şeffaflık yoksa kamu adına gazeteciler bu konuda görev alırlar ve bilgilendirme yapabilirler. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve Dursun Suna’nın mağduriyeti giderilmelidir” dediler. Suna ise, “Bor Asliye Ceza Mahkemesi bu süreçte taraflı hareket etmişti” ifadelerini kullandı.

Pisliği yapana değil yazana hapis!

YÖNETİCİLER AHLÂKÎ AÇIDAN ÖRNEK OLMALI



“Gazetecilik faaliyeti özgür bir biçimde yapılması gereken değerli bir çalışmadır” diyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Gazeteci, kamuyu ilgilendiren konularla ilgili haber yapar. Yöneticilik vasfı taşıyan kişilerin ahlaki olarak örnek olmaları gerekir. Ekonomik konularda, özel yaşamlarında topluma örnek olmaları gerekir. Dolayısıyla da bu kişilerin hayatları şeffaftır. Bu şeffaflığa gölge düşürmemek gerekir. Toplumu yönetenlerin hayatlarında bir şeffaflık yoksa, kamu adına gazeteciler bu konuda görev alırlar, bilgilendirme yapabilirler. Muhabir arkadaşımız kamu adına bir görev yapmış ve toplumu bilgilendirmiştir” diye konuştu.



YARGI HAREKETE GEÇMELİ



Burhan şöyle devam etti: “Türkiye’de bu kadar asayiş olayları oluyor, terör, gasp, hırsızlık gibi konularda yazanlar ve bu faaliyetleri özendirenler var, bunlara ceza yok fakat memleketteki gayri ahlaki bir tutumu haber yapan gazeteci cezaevine giriyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekir. Hükümetimizin bu yanlışın önüne geçecek adımlar atmasını ve yargının harekete geçmesini arzu ediyoruz. Bu ceza ağır bir cezadır. Bu kardeşimizin mağduriyeti giderilmelidir, nihayetinde gazetecilik faaliyeti yapmıştır.”

Kaymakamın evli kadınla görüntüsü özel hayat olur mu?

SUNA: YAŞANAN OLAYI GAZETEME BİLDİRDİM



Süreç içerisinde mahkemenin taraflı bir tutum sergilediğini belirten muhabirimiz Dursun Suna ise, “Ben muhabir olmam hasebiyle burada yaşanan bu olayı gazeteme bildirdim. Tabii biz böyle çirkin bir olayın yaşanmasından mutluluk duymadık, fakat mülki idare amiri vasfı olan bir yöneticinin, böyle birtakım işlere karışması asla yakışmadı. Bor mahkemesi bu süreçte taraflı hareket etmişti. Hakime hanım Hilal Sanioğlu Akca, beni mahkeme salonunda azarladı. ‘Akit’ten başka gazetede çıkmıyor mu, Akit midir Vakit midir?’ şeklinde çirkince bir tutum sergiledi. Muammer Balcı ile Hilal Sanioğlu resmi protokol ilişkileri içerisindeydi. Ben hakime hanımın taraflı davrandığını düşünüyorum. Böyle bir ceza almamı gerektirecek bir suç işlemedim. Ben muhabirim ve muhabir olarak gazeteme bilgi akışı sağladım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı, evli bir kadınla çekildiği gayri ahlâki fotoğrafların yayınlanmasını sağladığı gerekçesiyle fahri Niğde muhabirimiz Dursun Suna’ya dava açmıştı. Hakime Hilal Sanioğlu Akca, muhabirimiz Suna hakkında ertelemesiz olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Basın özgürlüğüyle bağdaşmayan karar sonrası muhabirimiz Suna yarın cezaevine girecek. Evli bir kadınla ahlâksız görüntüleri ortaya çıkan Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın ise şu anda Osmaniye Vali Yardımcısı olarak görev yapması ve İl Müftülüğü’nden sorumlu olması ise ‘manidar’ bulunuyor.